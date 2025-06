Bruciano i contatori sul lago | allarme nella notte

Notte di paura a Dervio: un incendio ha avvolto un condominio, destando preoccupazione tra i residenti. Un evento che riaccende i riflettori sulla sicurezza degli impianti elettrici in contesti abitativi, un tema sempre più attuale. L’incendio, partito dai contatori, mette in evidenza la necessità di controlli e manutenzioni regolari. Rimanere informati è fondamentale: la prevenzione può fare la differenza.

Un incendio ha interessato, nella tarda serata di martedì 3 giugno, un condominio situato in via delle Vigne a Dervio. L'allarme nel comune dell'Alto Lario è scattato intorno alle 21.10, quando i residenti hanno segnalato la presenza di fumo e fiamme provenienti dal vano contatori dell'edificio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Bruciano i contatori sul lago: allarme nella notte

