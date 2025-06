brucia l alt via 87 punti dalla patente

Il caso del motociclista di Riva del Po è emblematico di un fenomeno in crescita: l'irresponsabilità alla guida. Con 87 punti persi e una pioggia di multe, questo episodio evidenzia l'urgenza di una maggiore consapevolezza sulle regole della strada. In un'epoca in cui la sicurezza stradale è al centro del dibattito pubblico, è fondamentale riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni. Ogni punto conta e ogni scelta può fare la differenza!

Ferrara, 4 giugno 2025 – Sedici verbali per una sfilza di infrazioni del Codice della strada, quasi duemila euro di multa e ben 87 punti della patente 'volatilizzati'. È il prezzo pagato da un 57enne motociclista residente a Riva del Po per non essersi fermato all'alt della polizia locale e per avere ingaggiato un lungo e pericoloso inseguimento per le strade della città fino a far perdere le proprie tracce. L'episodio in questione risale ormai a un mese fa. Forse, a questo punto, il fuggiasco pensava di averla fatta franca. Ma non aveva fatto i conti con la pazienza certosina degli agenti del comando di via Tassoni che, giorno dopo giorno, hanno portato avanti l'indagine mettendo insieme tutti gli elementi necessari a incastrare il responsabile di quella mattinata degna di un film d'azione.