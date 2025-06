Brucia la facoltà di Agraria a Viterbo | gravi danni crollato il piano degli uffici l’intera area evacuata

Un violento incendio ha devastato la Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, creando danni ingenti e costringendo all'evacuazione dell'intera area. Questo tragico evento solleva interrogativi sullo stato delle infrastrutture universitarie in Italia, sempre più al centro di dibattiti sulla sicurezza. Interessante notare come i lavori di ristrutturazione, in aumento negli atenei, possano comportare rischi inattesi. Un segnale per ripensare la gestione dei nostri spazi formativi!

Un gravissimo incendio è scoppiato presso la Facoltà di Agraria dell’Università della Tuscia, nel polo universitario del Riello a Viterbo. Le fiamme sono divampate poco dopo le 10.00, probabilmente dal tetto della struttura dove erano in corso lavori di ristrutturazione, e si sono rapidamente propagate, generando una densa colonna di fumo visibile da gran parte . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Brucia la facoltà di Agraria a Viterbo: gravi danni, crollato il piano degli uffici, l’intera area evacuata

Scopri altri approfondimenti

Viterbo, fiamme all’Università della Tuscia: brucia la facoltà di Agraria. Edifici evacuati - Un incendio ha colpito la facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia a Viterbo, suscitando grande preoccupazione.