Brignone non dovrà essere più operata | Mi piacerebbe dirvi che alle Olimpiadi ci sarò ma non lo so Rispettate il mio corpo

Una boccata d'ossigeno per Federica Brignone! Dopo la frattura che ha messo in dubbio la sua partecipazione alle Olimpiadi, il dottor Panzeri annuncia che non servirà un ulteriore intervento. "Rispettate il mio corpo", dice la campionessa, segno della crescente attenzione degli atleti verso la salute e il recupero. In un periodo dove la pressione delle competizioni è alta, la sua voce diventa simbolo di resilienza e autoconsapevolezza. Rimanete s

Ci sono due buone notizie per Federica Brignone, campionessa di sci italiano che due mesi fa ha subito la frattura di tibia e perone e la rottura del legamento crociato. E arrivano entrambe dal dottor Andrea Panzeri, responsabile dell’area medica della Fisi e a capo dell’équipe che l’ha operata. La prima è che dopo aver effettuato una Tac e una risonanza magnetica, l’esito è confortante e i segnali sono incoraggianti. Quasi impossibile pensarlo 60 giorni fa. La seconda è che il legamento crociato lesionato non dovrà essere operato. Tradotto: i tempi di recupero non si accorceranno, ma non saranno nemmeno più lunghi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Brignone non dovrà essere più operata: “Mi piacerebbe dirvi che alle Olimpiadi ci sarò, ma non lo so. Rispettate il mio corpo”

