Brignone | Mi piacerebbe dire che sarò presente alla prossima Olimpiade ma a oggi non lo so

Katia Brignone si trova a un bivio cruciale: tra il sogno olimpico e la necessità di recuperare. La sua determinazione è palpabile, ma la salute viene prima di tutto. In un’epoca in cui il benessere fisico e mentale è al centro dell'attenzione, la sportiva ci ricorda che ogni grande obiettivo richiede pazienza e attenzione. Sarà interessante vedere come affronterà questa sfida e se riuscirà a realizzare il suo sogno a Milano Cortina!

AGI - "Mi piacerebbe dire ai tifosi che sarò sicuramente a Milano Cortina ma non lo so e prima di tutti devo recuperare per la mia salute e poi per lo sci e le gare, certo la motivazione è grandissima e so che il tempo stringe. Finché non appoggerò il peso sul piede è difficile dire quando potrò tornare sulla neve: tornerò quando starò bene, non posso farlo su una gamba sola". È la risposta data da Federica Brignone alla domanda in conferenza stampa al J Medical di Torino sulle tempistiche di quando potrà tornare a sciare dopo il grave infortunio alla gamba, esattamente due mesi fa in Val di Fassa. 🔗 Leggi su Agi.it