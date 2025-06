Bresciani generosi il 5 per mille raddoppia in due anni Sei milioni di euro ecco gli enti più amati

Brescia si conferma una città generosa: il 5 per mille raddoppia in due anni, toccando i sei milioni di euro! Un trend positivo che riflette la crescente attenzione dei cittadini verso le realtà locali. Ma attenzione, la maggior parte dei fondi va a pochi enti privilegiati. Scopri quali sono quelli più amati e come questa solidarietà può cambiare il volto della tua comunità. Un piccolo gesto, un grande impatto!

Brescia – Cinque per mille raddoppiato in tre anni per Brescia, anche se la fetta più grossa è per pochi. Secondo l’elenco dei beneficiari pubblicato dall’ Agenzia delle entrate, 1.661 realtà bresciane (enti no profit, ricerca scientifica e sanitaria, Comuni, beni culturali, enti gestori di aree protette) hanno ottenuto 6 milioni di euro dai contribuenti che hanno scelto di destinare loro il 5 per mille in sede di dichiarazione dei redditi: nel 2022, l’importo era di circa 3,5 milioni di euro. Il 5 per mille in Lombardia: dall’Airc a Emergency, Il tesoretto per il no profit alle big del volontariato L’incremento è frutto di una maggiore consapevolezza dell’importanza che questo strumento riveste per molte realtà, soprattutto quelle più piccole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bresciani generosi, il 5 per mille raddoppia in due anni. Sei milioni di euro, ecco gli enti più “amati”

Segui queste discussioni su X

Capitano, mio capitano, guerriero indomabile dal cuore generoso, stasera trascinaci oltre la realtà e facci respirare il profumo del Sogno. L'essenza della vita è l'emozione, e noi oggi siamo pronti a emozionarci con tutti voi, indomabili cuori nerazzurri #Lautaro Tweet live su X

Opinionista Social (@OpinioniSocial) Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Mille bresciani in pellegrinaggio da Papa Francesco

Lo riporta giornaledibrescia.it: Sveglia all'alba e poi in coda per entrare in piazza San Pietro. La giornata dei mille pellegrini bresciani è iniziata come da tradizione molto presto. Ma la stanchezza è stata subito cancellata ...

Mille Miglia senza briglia: Radicofani e incontri bresciani

giornaledibrescia.it scrive: Radicofani fa da palco per il bresciano Vincenzo Regis, apparecchiato come fosse una quinta di teatro. Co-protagonisti i tantissimi appassionati che seguono il passaggio delle auto della Mille Miglia ...