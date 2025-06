Brescia-Trapani oggi Serie A basket 2025 | orario gara-3 programma tv streaming

Oggi si svolge la terza e decisiva gara delle semifinali di Serie A di basket, con Brescia che accoglie Trapani al Palaleonessa. I bresciani, guidati da Peppe Poeta, cercano di chiudere la serie sul 3-0, mentre Repesa e i suoi giocatori sono pronti a combattere per riaprire i giochi. In un contesto di grande competitività , chi vincerà avrà un passo in più verso il sogno scudetto! Non perdere l’azione, segui la

Terzo giro di gare per le semifinali scudetto in Serie A. E da Trapani ci si sposta a Brescia, con il Palaleonessa che sarà il palcoscenico della terza (e ultima?) sfida tra le due formazioni. I ragazzi di Peppe Poeta tornano sul parquet amico forti del 2-0 ottenuto al Palashark e puntano a chiudere subito i giochi, mentre per Repesa c’è l’obbligo di un doppio successo in Lombardia per restare in corsa. Stravolti i pronostici della vigilia, con Brescia che si è imposta per due volte consecutive sul campo di Trapani e ha, così, conquistato due match point da giocarsi sul parquet amico per conquistare la prima finale della sua storia in Serie A. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Brescia-Trapani oggi, Serie A basket 2025: orario gara-3, programma, tv, streaming

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c'è Trapani… - Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

PODCAST LBA ?@spel81, @StefanoRod86 e @MaxBogni99 Il sorprendente 2-0 di Brescia su Trapani e il tutto sommato giusto 1-1 tra Virtus e Olimpia nel nostro consueto appuntamento con la LBA. #LBAPlayoff #TuttoUnAltroSport

Brescia-Trapani G3, Poeta: "Felici di riabbracciare il nostro pubblico. Trapani spalle al muro sarà un avversario difficilissimo"

Brescia impressionante, Trapani troppo discontinua all'intero della stessa partita. Mi sarei aspettato 5 partite, si rischia seriamente di chiudere tutto mercoledì a Brescia #LBAPlayoff

