Brescia in arrivo una schiarita | cessione vicina corsa contro il tempo per l' iscrizione

Servono 6,5 milioni entro venerdì. Gli investitori Usa paiono pronti. La curva annulla la contestazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brescia, in arrivo una schiarita: cessione vicina, corsa contro il tempo per l'iscrizione

Approfondisci con questi articoli

Serie B, penalizzazione in arrivo per il Brescia? Frosinone salvo e Samp ai PlayOut - La Serie B si prepara a vivere un'ennesima svolta clamorosa: il Brescia rischia una penalizzazione di quattro punti, che potrebbe cambiare radicalmente la classifica.

Segui queste discussioni su X

Terremoto in Serie B! In arrivo una penalizzazione per il Brescia e cambia tutto per la salvezza. Il club lombardo sarà penalizzato di 4 punti a causa di un’irregolarità sui pagamenti, causando, di conseguenza, la retrocessione matematica del club presidenzi Tweet live su X

CLAMOROSO IN SERIE B Un terremoto sconvolge la Serie B. È in arrivo una penalizzazione (probabilmente di 4 punti) per il Brescia, che farà riscrivere la classifica finale. Incredibile quello che sta accadendo in Serie B. Il Brescia, come riportato dalla Gazz Tweet live su X

Cosa riportano altre fonti

Brescia, in arrivo una schiarita: cessione vicina, corsa contro il tempo per l'iscrizione

gazzetta.it scrive: La corsa contro il tempo non è ancora finita e il tempo stringe: il Brescia entro questo venerdì deve pagare gli stipendi e le varie tasse, se non salderà le pendenze non potrà completare l’iscrizione ...

Brescia verso la svolta, intesa vicina per la cessione del club. Cellino continua a ritenersi penalizzato

Come scrive tuttosalernitana.com: Il traguardo è più vicino. Un passo dopo l’altro, la trattativa per il cambio di proprietà del Brescia procede e adesso pigia sull’acceleratore: il contatto ...

Brescia, cessione vicina. Cellino al passo d’addio

Come scrive msn.com: Il Brescia, che entro il 12 giugno conoscerà il verdetto della Corte d’Appello sul ricorso presentato dai suoi legali contro la penalizzazione di 8 punti, pare destinato ad aprire il nuovo ciclo in ...