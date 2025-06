Breath il film in proiezione al Lux per la giornata mondiale dell' ambiente

Celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente con una serata speciale al Cinema Lux di Padova! Giovedì 5 giugno alle 20:30, scopri "Breath" di Ilaria Congiu, un film che invita a riflettere sulla nostra relazione con il pianeta. Un'occasione unica per immergersi in una narrazione coinvolgente e sensibilizzare sul tema ambientale. Ti aspettiamo per condividere questa esperienza, perché il cambiamento comincia anche da qui.

Giovedì 5 giugno, 20.30 - Giornata mondiale dell'ambiente Cinema Lux, Viale Felice Cavallotti, 9 - Padova Ingresso gratuito aperto a tutt* Breath di Ilaria Congiu, 2025, 72', proiezione in lingua italiana con sottotitoli in inglese. Saranno presenti in sala: Ilaria Congiu, regista. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Breath", il film in proiezione al Lux per la giornata mondiale dell'ambiente

Segui queste discussioni su X

Da domani al cinema #Breathe - Fino all'ultimo respiro con #MillaJovovich e #JenniferHudson: http://emozionialcinema.it/2025/06/breathe-fino-allultimo-respiro-con.html… Tweet live su X

SHIN GODZILLA 4K Official Teaser ..il film di Hideaki Anno e Shinji Higuchi arriverà nei cinema dal 14 agosto Follow @godzilla_toho and @GKIDSfilms per altri updates! https://youtu.be/yTV65m1sjLM?si=JrZmxTYNGjUS_P4m… via @YouTube Tweet live su X