Bradisismo i comitati dopo l' incontro in prefettura | Servono messa in sicurezza e adeguamento sismico

I comitati flegrei hanno alzato la voce dopo l'incontro in prefettura, sottolineando l'urgenza di messa in sicurezza e adeguamento sismico. La questione del bradisismo non è solo locale, ma si inserisce in un contesto più ampio di attenzione verso le aree a rischio. Questo è il momento di agire per proteggere le comunità e il loro patrimonio. La prevenzione è fondamentale: non possiamo permetterci di aspettare che sia troppo tardi!

Anche i comitati flegrei, dopo la prefettura, hanno fatto il punto sull'incontro tenutosi ieri sull'emergenza bradisismo. "Nel pomeriggio di martedì 3 giugno si è tenuto un nuovo incontro tra il Prefetto di Napoli Michele di Bari, i rappresentanti delle istituzioni locali, della protezione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bradisismo, i comitati dopo l'incontro in prefettura: "Servono messa in sicurezza e adeguamento sismico"

Contenuti che potrebbero interessarti

Bradisismo: presidio alla RAI di Napoli del Coordinamento dei Comitati - Questa mattina, il Coordinamento di Comitati e Movimenti per i Campi Flegrei ha manifestato davanti alla sede della Rai di Napoli, protestando contro i gravi ritardi nell'attuazione dei decreti “ad scossam” per affrontare il bradisismo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Bradisismo, i comitati dopo l'incontro in prefettura: "Servono messa in sicurezza e adeguamento sismico"

Si legge su napolitoday.it: Anche i comitati flegrei, dopo la prefettura, hanno fatto il punto sull' incontro tenutosi ieri sull'emergenza bradisismo.

Emergenza Campi Flegrei, il prefetto incontra i comitati: "Nessuno sarà lasciato solo"

Secondo napolitoday.it: Sul tavolo del vertice a Pozzuoli soprattutto la problematica abitativa che permane dopo la scossa del 13 marzo scorso ...

Bradisismo, istituzioni e comitati faccia a faccia a Pozzuoli

Scrive rainews.it: Incontro nella sede del Centro operativo del Comune flegreo, i residenti chiedono la messa in sicurezza degli edifici e procedure più snelle ...