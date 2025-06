Bper | periodo adesione Ops su Pop Sondrio da 16 giugno a 11 luglio

Se sei titolare di azioni Pop Sondrio, segna bene le date: dal 16 giugno al 11 luglio 2025 potrai aderire all’Ops proposta da Bper. È un’opportunità importante per gli investitori, che potrebbe influenzare il futuro della loro partecipazione nel gruppo. Non lasciarti sfuggire questa fase cruciale: informati e agisci in tempo, perché le decisioni prese ora potrebbero fare la differenza sul tuo portafoglio.