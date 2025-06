Bper | ok da Consob a documento Ops su Pop Sondrio

Bper accelera verso una nuova era di crescita: dopo l’approvazione da parte di Consob del documento di offerta, la banca si prepara a un’importante operazione di scambio volontario con Banca Popolare di Sondrio. Un passo strategico che potrebbe ridisegnare il panorama bancario italiano e aprire nuove opportunità per gli investitori. Resta con noi per scoprire come questa mossa influenzerà il mercato e cosa aspettarsi nei prossimi mesi.

Milano, 4 giu. (LaPresse) – È stato approvato da parte di Consob del documento di offerta relativo all'Offerta Pubblica di Scambio volontaria lanciata da Bper sulla totalità delle azioni di Banca Popolare di Sondrio. Così Bper in una nota.

La Consob sospende l'Ops di Orcel su Bpm. Spunta l'ipotesi Bper - La Consob ha sospeso l'OPA di Orcel su BPM, con l'ipotesi BPER pronta a emergere. Intanto, Unicredit ha chiesto di riaprire il Golden Power.

