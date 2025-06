Botte offese e abusi sessuali alla ex lui nega ma il tribunale lo condanna a 9 anni e mezzo

In un caso che ha scosso la comunità di Ancona, un uomo di 40 anni è stato condannato a oltre nove anni di reclusione per abusi e violenze contro la ex compagna. Nonostante lui neghi ogni accusa, le prove e le testimonianze hanno portato il tribunale a riconoscere la gravità dei fatti. La giustizia ha fatto il suo corso, ma quanto può davvero pesare una condanna per le vittime di tali terribili delitti?

ANCONA – Maxi condanna oggi per un uomo di 40 anni, di origine colombiana, residente a Jesi, accusato di lesioni aggravate, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della ex compagna, una connazionale di 50 anni. Il collegio penale del tribunale di Ancona ha inflitto una pena.

