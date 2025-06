Botta e risposta tra Augias e Travaglio Serve una Ue a due velocità Quella è oligarchia non democrazia Su La7

Il dibattito acceso tra Corrado Augias e Marco Travaglio su La7 illumina una questione cruciale: l'Europa è davvero un'idea in crisi? Mentre Travaglio parla di oligarchia, Augias sostiene una visione più inclusiva. Questo scambio riflette il crescente scetticismo nei confronti dell'Unione Europea, ma anche la necessità di ridefinire i suoi valori fondamentali. Un tema che tocca tutti noi e le nostre speranze per un futuro condiviso. Non perdere il confronto!

Botta e risposta a Otto e mezzo (La7) tra lo scrittore e giornalista Corrado Augias e il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio sullo stato attuale della Unione europea. Augias dissente dall'analisi di Travaglio, secondo cui, di fatto, l'Europa non esiste perché ridottasi a un "quartetto" che comprende anche la Gran Bretagna, pur non essendo inclusa nella U e: "Sono anni, almeno 20, che noi discutiamo se l'Europa possa organizzarsi su due velocità, cioè un cerchio più stretto che procede a velocità più elevata e un cerchio intorno che segua quando e se vuole seguire. Quei quattro o cinque paesi europei che si riuniscono oggi – continua – a me paiono, con molto ottimismo della volontà, un embrione di quella che potrebbe essere la fine dell'unanimità che ci ha pesantemente danneggiato tutti e l'inizio di quell'Europa a due velocità che sbloccherebbe molte situazioni.

#ottoemezzo Botta e risposta tra Corrado Augias e Marco Travaglio sul futuro della UE: "Hai travisato quello che io ho detto". "Voglio un'altra UE, non voglio una a due velocità" Tweet live su X

Martina Carbonaro, botta e risposta tra Vincenzo De Luca e Valeria Angione https://tg.la7.it/cronaca/martina-carbonaro-botta-risposta-deluca-influencer-angione-30-05-2025-238473… Tweet live su X

