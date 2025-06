Borse in Asia in rialzo dopo dati positivi sul mercato del lavoro USA

Le Borse asiatiche tornano a brillare, incoraggiate dai dati positivi sul mercato del lavoro statunitense. Questo segnale di resilienza allevia le preoccupazioni globali legate ai dazi e alla guerra commerciale. È interessante notare come la stabilità dell'occupazione negli USA possa influenzare anche i mercati europei, già in fermento per l'entrata in vigore dei nuovi dazi. Un equilibrio fragile che potrebbe ridefinire le strategie economiche mondiali. Rimanete sintonizzati!

Le Borse in Asia segnano un rialzo per la prima volta in quattro giorni dopo che i dati hanno mostrato la tenuta del mercato del lavoro statunitense, attenuando i timori che la guerra dei dazi del presidente Donald Trump stia spingendo l'economia mondiale verso un rallentamento. In Europa, dove alle 6 sono entrati in vigore i nuovi dazi del 50% su alluminio e acciaio, per ora i futures sugli indici sono in rialzo, quello sull'Euro Stoxx 50 sale dello 0,3 per cento. Intanto Tokyo guadagna lo 0,87%, Hong Kong lo 0,48%, Shanghai lo 0,38 per cento e l'indice Kospi della Corea del Sud ha fatto un balzo del 2,5% dopo che il Paese ha eletto un nuovo presidente, mettendo fine a sei mesi di caos politico.

