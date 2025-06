Borse europee in rialzo | attese per tagli tassi Fed dopo dati Usa

Le borse europee chiudono in forte rialzo, alimentate dall’attesa di possibili tagli dei tassi da parte della Fed dopo i dati economici statunitensi che segnalano un rallentamento. I mercati, rassicurati dalle prospettive di stimoli monetari, rispondono positivamente alle tensioni globali e alle sfide commerciali, aprendo nuove opportunità per gli investitori. Ma quali saranno le prossime mosse? Restate con noi per scoprire come evolverà questo scenario dinamico.

Le Borse europee restano in rialzo sul finire della seduta dopo che i dati Adp sul lavoro e l' indice Ism dei servizi Usa hanno confermato i segnali di indebolimento dell'economia americana, sofferente ai dazi di Trump, alimentando le scommesse per due tagli dei tassi da parte della Fed. Francoforte e Parigi avanzano dello 0,6%, Londra dello 0,3% e Milano dello 0,1% mentre a New York il Nasdaq sale dello 0,4% e l' S&P 500 dello 0,2%. Corrono i bond, con i rendimenti dei Treasury decennali in calo di 7 punti base, al 4,38%, mentre i Btp, in attesa delle decisione della Bce di domani, sono poco mossi al 3,48% e lo spread si restringe a 96 punti base.

Borse europee in calo, focus sullo spread Btp-Bund e future Usa negativi - Le borse europee registrano un calo, con particolare attenzione sullo spread Btp-Bund, attualmente intorno ai 100 punti dopo recenti flessioni.

Borse europee, partenza in verde: a Milano corre Stm (+2,4%) +0,3% +0,2% +0,7% +0,3% A Milano acquisti su Finecobank +0,8%, Moncler +0,7%, Leonardo +0,6%. Vendite su Tenaris -0,4%, Stellantis -0,1% #Spread Btp/Bund a 100 pb #Gas a Tweet live su X

Borse europee che migliorano sul finale chiudendo quasi tutte in rialzo (con l’eccezione di Madrid). L’indice Ftse Mib ha recuperato terreno per terminare sopra la parità (+0,2%) tornando sopra la soglia psicologica dei 40mila punti. #Finanza #Borse #mer Tweet live su X