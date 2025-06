Borsa | Milano in calo -02% con le banche

La Borsa di Milano segna un calo, con le banche nel mirino dei venditori: Mps, Mediobanca e Unicredit in forte ribasso. Eppure, tra le nuvole, spiccano i titoli di St, Campari e Prysmian, che brillano come stelle nel firmamento borsistico. Questo contrasto evidenzia un trend sempre più rilevante: la diversificazione negli investimenti. Scoprire quali settori possono resistere alle turbolenze è fondamentale per gli investitori.

La Borsa di Milano gira in calo appesantita dalle vendite sulle banche. Mps cede il 2,66%, Mediobanca il 2,46%, Unicredit l'1,55%, Intesa lo 0,57 per cento. Strappa al rialzo invece St (+7,8%), bene anche Campari (+4%), Prysmian (+2,7%) e Tim (+1,75%).

Borsa: Milano apre in marginale rialzo, Ftse Mib +0,01% - La Borsa di Milano inizia la giornata con un lieve rialzo, segnando un incremento dello 0,01% per il Ftse Mib e dello 0,03% per l'Ftse All Share.

