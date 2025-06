Borsa | Europa in rialzo Francoforte apre a +067%

Le borse europee partono con slancio: Francoforte guadagna lo 0,67%, mentre Parigi e Milano seguono il trend positivo. Questo rialzo si inserisce in un contesto di crescente ottimismo economico, influenzato dalle recenti politiche monetarie e dalla ripresa post-pandemia. Un dato interessante? Investitori e analisti stanno monitorando la performance dei settori chiave, pronti a sfruttare opportunità emergenti. Rimanete sintonizzati per scoprire come evolverà il mercato!

Si apre con gli indici in terreno positivo la seduta delle Borse in Europa. Francoforte parte con un rialzo dello 0,67%, Parigi dello 0,4%, Milano dello 0,37%, solo Londra rimane incerta sulla parità (+0,05%).

Borsa: l'Europa parte piatta, Londra -0,1% - I mercati azionari europei si presentano incerti all'apertura, con Madrid che segna un lieve guadagno dello 0,3%.

Le Borse europee registrano un raffreddamento nei rialzi e si muovono in maniera disomogenea, con l'inflazione in Germania che a maggio si stabilizza al 2,1%. Gli investitori pongono l'attenzione sulla riunione della BCE prevista per il 5 giugno, do... Tweet live su X

Le Borse europee continuano a mostrare segnali di positività , nonostante l'apertura di Wall Street si manifesti in calo, anche a seguito di un'inflazione, misurata dall'indice PCE, scesa al 2,1%. L'indice d'area del Vecchio Continente, il Stoxx 600,... Tweet live su X

Borsa oggi 3 giugno: Europa a due velocità guarda alla Bce. Milano in cauto rialzo (+0,23%), la peggiore Mediobanca – DIRETTA

Borse europee aprono in lieve rialzo, dazi e dati macro sotto la lente

