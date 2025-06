Borsa | Europa in rialzo Francoforte apre a +067%

Le Borse europee iniziano la settimana all'insegna dell'ottimismo, con Francoforte in testa grazie a un rialzo dello 0,67%. Questo trend positivo riflette l'interesse crescente degli investitori verso il mercato azionario, in un contesto globale di recupero post-pandemia. Milano e Parigi seguono a ruota, mentre Londra segna un timido +0,05%. Sarà interessante vedere se questa spinta continuerà : quali settori beneficeranno del rinnovato slancio?

Si apre con gli indici in terreno positivo la seduta delle Borse in Europa. Francoforte parte con un rialzo dello 0,67%, Parigi dello 0,4%, Milano dello 0,37%, solo Londra rimane incerta sulla parità (+0,05%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa in rialzo, Francoforte apre a +0,67%

Leggi anche questi approfondimenti

Borsa: l'Europa parte piatta, Londra -0,1% - I mercati azionari europei si presentano incerti all'apertura, con Madrid che segna un lieve guadagno dello 0,3%.

Segui queste discussioni su X

I genitori di #ChiaraPoggi, intervistati, smentiscono la sparizione della borsa e mostrano una borsa nera della figlia. Però la borsa sparita è la Pinko Bag bianca, fotografata sulla scena del crimine ma mai sequestrata #Garlasco Tweet live su X

Le Borse europee registrano un raffreddamento nei rialzi e si muovono in maniera disomogenea, con l'inflazione in Germania che a maggio si stabilizza al 2,1%. Gli investitori pongono l'attenzione sulla riunione della BCE prevista per il 5 giugno, do... Tweet live su X

Le Borse europee continuano a mostrare segnali di positività , nonostante l'apertura di Wall Street si manifesti in calo, anche a seguito di un'inflazione, misurata dall'indice PCE, scesa al 2,1%. L'indice d'area del Vecchio Continente, il Stoxx 600,... Tweet live su X

Ne parlano su altre fonti

Borsa: Europa in rialzo, Francoforte apre a +0,67%

quotidiano.net scrive: Si apre con gli indici in terreno positivo la seduta delle Borse in Europa. Francoforte parte con un rialzo dello 0,67%, Parigi dello 0,4%, Milano dello 0,37%, solo Londra rimane incerta sulla parità ...

Borsa oggi 3 giugno: Europa a due velocità guarda alla Bce. Milano in cauto rialzo (+0,23%), la peggiore Mediobanca – DIRETTA

Come scrive firstonline.info: Borse caute. Incertezza sui dazi: dagli Usa richiesta di presentare proposte entro domani. La Ue smentisce, ma afferma: "Negoziati accelerano". Orsini (Confindustria) chiede al Governo di intervenire ...

Borse europee aprono in lieve rialzo, dazi e dati macro sotto la lente

msn.com scrive: Partenza poco sopra la parità per i listini europei. Entrano in vigore dazi su acciaio e alluminio al 50%, oggi Ism servizi Usa ...