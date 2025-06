Boom Napoli accordo raggiunto | arriva per 40 milioni

Il Napoli non si ferma dopo la storica vittoria dello scudetto: un nuovo colpo di mercato è alle porte, con un accordo da 40 milioni che promette di infiammare l'entusiasmo dei tifosi. In un calcio che punta sempre più sull'innovazione e sulla strategia, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna sono determinati a rispettare le aspettative di Antonio Conte, costruendo una squadra capace di brillare sia in Italia che in Europa.

Il Napoli, in attesa di De Bruyne, ha raggiunto in sede di calciomercato un accordo molto importante. Dopo aver vinto lo scudetto, di fatto, il Napoli è molto attivo in sede di calciomercato. Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, infatti, hanno tutta l’intenzione di mantenere la promessa fatta ad Antonio Conte, ovvero quella di costruire una grandissima squadra per affrontare la prossima stagione. (LaPresse) tvplay.it Il Napoli, infatti, dovrà affrontare nell’annata 202526 la bellezza di quattro competizioni: campionato di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Boom Napoli, accordo raggiunto: arriva per 40 milioni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Boom Napoli, non solo De Bruyne: c’è un altro sì - Il Napoli, oltre a De Bruyne, punta anche su un altro giocatore importante. Dopo il pareggio del Tardini, il Napoli ha battuto il Cagliari allo Stadio Maradona, grazie ai gol di Scott McTominay e altri.

Segui queste discussioni su X

Boom di richieste per Napoli-Cagliari, sfida che potrebbe consegnare al club partenopeo il quarto scudetto: in coda mezzo milione di tifosi per 55mila posti. Oggi alle 14 scatta la vendita libera, con biglietti da 45 a 220 euro. Ancora sospesa la vendita del settor Tweet live su X

Ultim'ora di mercato boom lanciata dall'esperto di mercato di Sky Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale in vista della prossima sessione estiva di mercato: "Tentativo concreto del Napoli per prendere il centrocampista del Manchester City, Kevin #De Tweet live su X