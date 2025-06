Boom di turisti in Piemonte nel ponte del 2 giugno

un vero e proprio afflusso di visitatori, desiderosi di scoprire le meraviglie naturali e culturali di questa splendida regione. Il Piemonte si conferma meta ideale per chi cerca relax, storia e paesaggi mozzafiato, trasformando il ponte del 2 giugno in un'occasione imperdibile per esplorare angoli nascosti e vivere esperienze indimenticabili.

Boom di turisti in Piemonte, e in particolare sui laghi Maggiore e Orta, nel ponte del 2 giugno. Lo rivelano i dati forniti dalla Regione, secondo cui nel fine settimana di festa appena trascorso¬†a Torino i musei e le mostre hanno registrato numeri positivi, mentre nei laghi si √® registrata. 🔗 Leggi su Novaratoday.it ¬© Novaratoday.it - Boom di turisti in Piemonte nel ponte del 2 giugno

