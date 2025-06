Bonus giovani arriva la guida dell’Inps | tutto quello che c’è da sapere

Il bonus giovani è finalmente realtà! Dopo un'attesa che sembrava infinita, l'INPS ha rilasciato la guida operativa su questo atteso incentivo per i datori di lavoro che assumono under 35. In un contesto lavorativo in continua evoluzione, dove la valorizzazione delle nuove generazioni è cruciale, scopriamo insieme come questa agevolazione possa rivoluzionare il mercato del lavoro e dare slancio all'occupazione giovanile. Non perdere l'occasione di saperne di più!

Dopo un anno di attesa dalla legge istitutiva, l’Inps ha finalmente pubblicato le istruzioni operative sul bonus giovani, l’incentivo per i datori di lavoro che assumono under 35. L’agevolazione, introdotta dal decreto legge Coesione di maggio 2024, prevede un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti da tempo determinato, effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025. Chi può accedere al bonus giovani. Lavoratore, lavoro (Freepik). L’incentivo è rivolto a tutti i datori di lavoro privati che assumono operai, impiegati o quadri. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Bonus giovani, arriva la guida dell’Inps: tutto quello che c’è da sapere

