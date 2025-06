Bonus centri estivi Inps fino a 400 euro per figlio

Buone notizie per le famiglie italiane! Il Bonus centri estivi Inps, che offre fino a 400 euro per figlio, è stato confermato anche per il 2025. In un periodo in cui la conciliazione tra lavoro e vita familiare è sempre più cruciale, questa misura rappresenta un valido aiuto per sostenere le spese dei centri estivi. Non perdere l'opportunità di pianificare un'estate serena per i tuoi bambini!

Confermato anche per il 2025 il Bonus centri estivi Inps, destinato ai figli dei dipendenti o pensionati della Pubblica amministrazione. Il Bonus campi estivi è un contributo economico, sotto forma di rimborso totale o parziale, per sostenere le spese relative alla partecipazione dei minori a centri estivi diurni in Italia, nel periodo compreso tra giugno e settembre 2025. A chi è rivolto. Il contributo è destinato ai minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, che siano figli naturali oppure equiparati (cioè figli adottivi, minori affidati, nipoti a carico dei nonni, eccetera). Il bonus si applica sia a chi abbia i genitori in vita che agli orfani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus centri estivi Inps fino a 400 euro per figlio

Bonus centri estivi Inps 2025: previsto un contributo fino a 400 euro. Chi ne ha diritto e quando richiederlo - Anche nel 2025 torna il tanto atteso bonus centri estivi INPS! Fino a 400 euro per sostenere le spese dei campi estivi per i bambini dai 3 ai 14 anni.

