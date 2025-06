Bonus centri estivi Inps 2025 | previsto un contributo fino a 400 euro Chi ne ha diritto e quando richiederlo

Anche nel 2025 torna il tanto atteso bonus centri estivi INPS! Fino a 400 euro per sostenere le spese dei campi estivi per i bambini dai 3 ai 14 anni. Questo contributo rappresenta un aiuto concreto per le famiglie, in un periodo in cui la conciliazione tra lavoro e vita privata è fondamentale. Non perdere l'occasione di rendere l'estate dei tuoi figli indimenticabile! Scopri chi ha diritto e come richiederlo.

Anche quest’anno torna il bonus centri estivi, un contributo totale o parziale a copertura del costo sostenuto per la partecipazione a un campo estivo in Italia dei ragazzi tra i 3 e i 14 anni, nel periodo di tempo che va da giugno a settembre. Il contributo è destinato ai figli di dipendenti o pensionati della pubblica amministrazione. PotrĂ variare da un minimo di una settimana (cinque giorni) a un massimo di quattro settimane (20 giorni), anche non consecutive, in un unico centro. Il soggiorno deve essere finalizzato alla gestione costruttiva del tempo libero dei ragazzi, durante l’interruzione estiva delle attivitĂ scolastiche. 🔗 Leggi su Open.online

