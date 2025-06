Bonus casa 2025 | ristrutturazioni fotovoltaico infissi climatizzatore tende

Nel 2025, i bonus casa si confermano un'opportunità imperdibile per trasformare la tua abitazione in un'oasi di efficienza e sostenibilità. Investire in ristrutturazioni, fotovoltaico, infissi e climatizzatori non solo ti farà risparmiare, ma aumenterà anche il valore del tuo immobile. In un contesto di crescente attenzione alla sostenibilità, prepararsi alle normative europee diventa fondamentale. Non perdere l’occasione di rendere la tua casa più green e moderna!

Nel 2025 si confermano importanti incentivi fiscali per migliorare l'abitazione, rendendola più efficiente, sicura e sostenibile. Questi bonus consentono non solo di risparmiare sulle spese, ma anche di aumentare il valore dell'immobile e di prepararsi in anticipo alle future normative europee.

Truffe sui bonus edilizi, i beni sequestrati: anche una fabbrica, un albergo e una casa da 2 milioni - Prato, 15 maggio 2025 – Una vasta operazione contro le frodi sui bonus edilizi ha portato al sequestro di beni per un valore complessivo di 11 milioni di euro, tra cui una fabbrica, un albergo e una lussuosa casa da due milioni.

Bonus Ristrutturazioni 2025: detrazione al coniuge non proprietario • Il coniuge non proprietario può detrarre nel 2025 le spese di ristrutturazione della prima casa con fattura intestata e pagamento con bonifico dal conto personale o cointestato?

Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, lunedì #26maggio: #Bonuscasa, investimenti -35% nel 2025. #FestivaldellEconomia: #benessere per età: vincono Bolzano, Gorizia e Lecco.

