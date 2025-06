Bombe II Guerra Mondiale da disinnescare 20 000 evacuati a Colonia

Oltre 20.000 persone evacuate a Colonia: un'operazione straordinaria per disinnescare tre bombe della Seconda Guerra Mondiale. Questo episodio mette in luce quanto il passato continui a influenzare il presente, con le cicatrici del conflitto che emergono inaspettatamente nel cuore delle città. Un richiamo a riflettere sull'importanza di conoscere e affrontare la nostra storia, per costruire un futuro più sicuro e consapevole. Restate sintonizzati!

Colonia, 4 giu. (askanews) - Più di 20.000 persone sono state evacuate da Colonia, nel Land nord-occidentale tedesco del Nordreno Westfalia, mentre nel centro della città renana saranno disinnescate tre bombe inesplose risalenti all'ultima guerra mondiale.

