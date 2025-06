Bomba sull' auto di un finanziere | l' imprenditore Ciro Caliendo torna in libertà

Ciro Caliendo, l'imprenditore vitivinicolo coinvolto nell'attentato dinamitardo a Bacoli, torna libero. La revoca della misura cautelare getta una luce inquietante su un contesto sempre più teso tra criminalità e legittimazione economica. Questo caso mette in evidenza la fragilità dei confini tra imprenditoria e illegalità, spingendoci a riflettere sulle dinamiche che governano il nostro territorio. Cosa si nasconde dietro il vino che beviamo?

Revocata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Ciro Caliendo, imprenditore vitivinicolo 47enne di San Severo, accusato di aver fabbricato l'ordigno esplosivo utilizzato nell'attentato di Bacoli, nel Napoletano, ordito in danno di un ufficiale della guardia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Bomba sull'auto di un finanziere: l'imprenditore Ciro Caliendo torna in libertà

Bomba sull’auto del finanziere, la vendetta dell’ex moglie. Arrestato l’imprenditore Ciro Caliendo

Come scrive quotidiano.net: L’uomo è indagato anche per il suo omicidio Napoli, 17 ottobre 2024 – Esplode una bomba sull’auto di un finanziere a Bacoli, tre persone indagate per tentato omicidio: l’ex compagna ...

Bacoli, bomba in auto di finanziere: arrestato 50enne di Foggia/ Video choc dell’esplosione

ilsussidiario.net scrive: Choc nel comune di Bacoli, in provincia di Napoli, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver piazzato una bomba nell ... sta che il finanziere presente sull’auto ne è uscito ...

Bomba sotto l’auto di un finanziere, tra gli arrestati anche l’uomo indagato per la morte di Lucia Salcone a Foggia

Riporta fanpage.it: Le indagini sull'incidente ... sotto la cui auto, mentre lui si trovava nell'abitacolo, esplose una bomba. Secondo quanto emerso dalle indagini, l'ex compagna del finanziere avrebbe commissionato ...