Bomba day due ordigni da disinnescare a Verona | quasi 3 mila persone da evacuare

Un doppio bomba day scuote Verona: domenica 15 giugno, città mobilitata per il disinnesco di due ordigni storici. Quasi 3.000 persone saranno evacuate in un'operazione delicata e precisa, che riporta alla luce i residuati della Seconda Guerra Mondiale ancora nascosti nel cuore della città. Un momento cruciale di sicurezza e storia, che richiede il massimo impegno di tutte le forze coinvolte. La città si prepara a scrivere un capitolo di coraggio e responsabilità.

