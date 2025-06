Bologna Portici Festival 2025 | programma eventi e ospiti speciali

Preparati a vivere un’esperienza unica al Bologna Portici Festival 2025! Dal 4 all'8 giugno, la magia dei portici bolognesi si anima con eventi straordinari e ospiti speciali. Scopri le tradizioni culinarie, artistiche e culturali di una città che celebra i suoi 62 chilometri di storia. Un'opportunità imperdibile per immergersi in un viaggio che fonde passato e presente, riscoprendo la bellezza di Bologna come mai prima d’ora!

Dal 4 all'8 giugno tanti appuntamenti per andare alla scoperta della città e per conoscere la tradizione bolognese, in omaggio ai 62 chilometri di storico patrimonio architettonico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna Portici Festival 2025: programma, eventi e ospiti speciali

Bologna Portici Festival: per l'inaugurazione si alza una mongolfiera luminosa - Il Bologna Portici Festival sta per decollare! Mercoledì 4 giugno, una mongolfiera luminosa nel cielo della Certosa darà il via a questa festa urbana che celebra i portici, Patrimonio UNESCO.

