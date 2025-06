Bologna il nuovo stadio del Dall’Ara | il progetto c’è ma chi paga

Bologna si prepara a un nuovo capitolo con il progetto del rinnovato Dall'Ara, ma la vera domanda è: chi metterà i fondi? La Serie A sta risorgendo, riaffermando il nostro valore in Europa, grazie alle iniziative di club e realtà locali. Ora più che mai, il futuro del calcio italiano dipende da chi saprà investire e credere nel nostro sport. E tu, sei pronto a far parte di questa rinascita?

La Serie A sta vivendo una fase di rinascita. In Europa la nostra presenza laddove conta sta aumentando. Siamo ben distanti dai fasti di un tempo, considerando anche un mercato totalmente mutato, ma ormai da alcuni anni il sistema ci ha riaperto le porte. Il merito è delle singole realtà e non dell’organizzazione in toto, occorre dirlo. Le cosiddette “ sorprese ” di stagione però stanno aumentando. Ormai non c’è più da strabuzzare gli occhi per l’Atalanta, certo, ma ci ha pensato il Bologna a prendere il suo posto. Ancora un’annata in Europa, la prossima, mostrando un ottimo gioco anche dopo l’addio di Thiago Motta. 🔗 Leggi su Quifinanza.it