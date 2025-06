Bollate campione di arrampicata sportiva morto in montagna a 54 anni

La comunità di Bollate è in lutto per la scomparsa di Cristian Brenna, 54 anni, campione di arrampicata sportiva. Un tragico scivolone in montagna ha spezzato una vita dedicata alla passione per l'outdoor, in un contesto sempre più apprezzato. La sua storia ci ricorda quanto sia importante la sicurezza in attività adrenaliniche, soprattutto in un’epoca in cui il mondo della montagna attrae sempre più avventurieri.

Un grave lutto ha colpito la comunità di Bollate e con la morte di Cristian Brenna, 54enne campione di arrampicata sportiva che da anni non viveva più in città. Cristian Brenna morto per una scivolata in montagna Cristian è deceduto ieri, martedì, mentre con un amico stava effettuando un’escursione su una montagna dell’Alto Garda, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

