Boldrini | ‘Netanyahu deve rispondere di crimini di guerra’

Laura Boldrini alza la voce: “Netanyahu deve rispondere di crimini di guerra”. In un periodo in cui i conflitti globali suscitano sempre più indignazione, il richiamo alla giustizia internazionale diventa cruciale. Boldrini non si limita a denunciare, ma invita a riflettere su come le responsabilità vanno perseguitate e sulle conseguenze che queste parole possono avere. Un appello forte per una maggiore consapevolezza e giustizia nel mondo.

''Questi sono crimini di guerra e Netanyahu deve rispondere davanti alla giustizia internazionale''. Così la deputata Laura Boldrini del Pd. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Boldrini: ‘Netanyahu deve rispondere di crimini di guerra’

Laura Boldrini, deputata del PD, ha recentemente visitato Israele e Gaza, osservando da vicino le operazioni militari e la crisi umanitaria in corso.

Qualcuno forse si starà domandando come mai Saviano, dopo averci fracassato i torroni per anni su quanto fosse brutto e cattivo Assad, taccia su Netanyahu e sul genocidio in atto in Palestina.

A Gaza si muore ma non per una carestia. Si muore perché il governo israeliano di Benjamin Netanyahu, che è un governo alleato al cosiddetto Occidente, ha deciso di bombardare indiscriminatamente la Striscia e ha deciso anche di bloccare migliaia e migliaia di tonnellate di aiuti umanitari.