Lois Boisson, una giovane promesa del tennis francese, sta scrivendo la sua storia al Roland Garros 2025, passando da numero 361 a stella in ascesa. Scartata dalla federazione a soli 11 anni, ha trasformato la delusione in motivazione, dimostrando che i sogni possono diventare realtà. I quarti di finale potrebbero segnare l’inizio di una carriera straordinaria e ispirare una nuova generazione di atlete. Non perdere il suo viaggio!

Il torneo femminile del Roland Garros 2025 ha regalato importanti conferme ma anche qualche grossa sorpresa. Tra queste ultime, la più clamorosa porta sicuramente il nome di Lois Boisson, 22enne tennista di casa che da numero 361 al mondo si prepara a giocare – oggi i quarti di finale. La nativa di Digione – una semisconosciuta alla vigilia – ha messo in riga giocatrici del calibro di Elise Mertens (6-4, 4-6, 6-3), Anelinha Kalinina (6-1, 6-2), Elsa Jacquemot (6-3, 0-6, 7-5) e Jessica Pegula (3-6, 6-4, 6-4): è già sicura di entrare in top-200 al prossimo aggiornamento del ranking, ma in caso di semifinale (alle 13 sfida la russa Mirra Andreeva) potrebbe addirittura volare tra le prime 70 della classifica Wta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Boisson la francese tutta rabbia che fa sognare il Roland Garros: a 11 anni fu scartata dalla federazione

