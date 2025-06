Boisson il tennis che puzza e il sogno Roland Garros da n 361 | ecco chi è

Lois Boisson, la sorpresa di Roland Garros 2025, ha catturato l’attenzione del mondo tennistico grazie alla sua inesperta grinta e a una polemica diventata virale sulla “puzza”. Al suo debutto nel grande slam parigino, la francese numero 361 del ranking ha sconfitto la sesta testa di serie WTA Mirra Andreeva, dimostrando che con determinazione e un pizzico di follia, anche i sogni più improbabili possono diventare realtà. E il suo cammino è appena iniziato...

Lois Boisson sogna al Roland Garros 2025. Diventata celebre per una polemica sulla "puzza", la francese numero 361 del ranking mondiale ha conquistato a sorpresa oggi la semifinale dello Slam di Parigi battendo la numero 6 WTA Mirra Andreeva. Lois Bosson al Roland Garros 2025. In tabellone grazie ad una wild card, alla sua prima esperienza al Roland Garros (e in uno Slam), la 22enne transalpina, ultima rimasta in tabellone, che l'anno scorso è stata vicina a smettere per un gravissimo infortunio ad un ginocchio, ha battuto in due set la favorita teenager russa Mirra Andreeva, numero 6 del seeding, in due set con il punteggio di 7-6 (6), 6-3, dopo aver superato la numero tre Jessica Pegula.