Bobbio interrotta la strada provinciale 69 di Ceci

Interrotta la Strada Provinciale 69 di Ceci a Bobbio: un intervento necessario per garantire strade più sicure. I lavori di ripristino della pavimentazione bituminosa si inseriscono in un trend crescente di attenzione alla manutenzione delle infrastrutture, essenziale per la mobilità e il turismo locale. Mantenere le vie di comunicazione in buone condizioni non è solo una questione di sicurezza, ma anche di sviluppo per l’intera comunità.

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa in tratti vari lungo la Strada Provinciale n. 69 di Ceci, nel territorio comunale di Bobbio. Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Bobbio, interrotta la strada provinciale 69 di Ceci

