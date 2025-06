Boban avvisa la Juve dopo l’arrivo di Comolli | “Rischia di non andare da nessuna parte questo è calcio”

Zvonimir Boban non ha dubbi: l'arrivo di Comolli come direttore generale potrebbe non essere la svolta sperata per la Juventus. Con il suo carattere deciso, l'ex Milan avverte che affidarsi esclusivamente ai dati nel calcio rischia di portare a risultati deludenti. La sua opinione mette in discussione il nuovo metodo di lavoro e apre un dibattito acceso sul futuro bianconero. Ma sarà sufficiente il pragmatismo dei numeri per conquistare i trofei? Continua a leggere...