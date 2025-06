Blumhouse annuncia un film horror ispirato ai videogiochi dopo il successo di five nights at freddy’s

Blumhouse, il colosso dell’horror, torna a sorprendere gli appassionati con un nuovo progetto ispirato ai videogiochi. Dopo il trionfo di Five Nights at Freddy's, la casa di produzione annuncia lo sviluppo di un film basato su Phasmophobia, il celebre gioco di paura tra i preferiti dei gamer. In un panorama cinematografico in continua espansione, si prospetta un’opera che promette brividi e suspense. Restate sintonizzati, perché il terrore sta per arrivare…

sviluppo di un film ispirato a phasmophobia da parte di blumhouse. Il panorama delle produzioni cinematografiche dedicate all'horror continua ad espandersi, con le case di produzione che puntano su adattamenti di videogiochi di successo. In questa cornice, Blumhouse ha annunciato l'avvio dei lavori per un nuovo film tratto dal popolare videogioco Phasmophobia, dopo il grande riscontro ottenuto dal suo ultimo progetto, Five Nights at Freddy's. le novità sul progetto cinematografico. Secondo quanto riportato da fonti specializzate, la casa di produzione sta collaborando alla realizzazione di una pellicola basata su Phasmophobia, un gioco horror in prima persona che ha riscosso notevole successo durante la pandemia da COVID-19.

