Blocco strade e ferrovie diventa reato

Le strade e le ferrovie non sono più un palcoscenico di protesta senza conseguenze. Il nuovo Dl Sicurezza inasprisce le pene, rendendo i blocchi stradali e ferroviari reato grave con eventuale reclusione fino a... Questa stretta mira a tutelare ordine pubblico e sicurezza, ma solleva anche interrogativi sulla libertà di espressione e il diritto di manifestare.

15.47 Il Dl Sicurezza inasprisce anche le pene per i reati commessi nelle città. estendendo il cosiddetto Daspo urbano. Si estende anche l'arresto in flagranza differita al reato di lesioni personali gravi a un pubblico ufficiale, durante manifestazioni in luogo pubblico. Il blocco stradale o ferroviario diventa reato: prevista la reclusione fino a un mese (da 6 mesi a 2 anni se commesso da più persone) e multa fino a 300 euro Nuove misure contro l'accattonaggio e le truffe ad anziani. Più tutele per le forze dell'ordine.Bodycam sulle divise. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it