Bloccata una cessione di cocaina | un arresto e tre denunce

A Santa Margherita di Belìce, i carabinieri hanno messo fine a una cessione di cocaina, arrestando un uomo e denunciando tre complici. Un'operazione che si inserisce in un contesto allarmante: nell'Agrigentino, il numero dei consumatori di droga è raddoppiato, con giovani sempre più coinvolti. Questo episodio evidenzia l’urgenza di interventi mirati per affrontare un fenomeno in crescita. La lotta alla droga è solo all'inizio.

Sarebbe stata bloccata una cessione di droga. Un arresto e tre denunce sono stati fatti, nottetempo, dai carabinieri, a Santa Margherita di Belìce. Sequestrata anche della cocaina. DOSSIER. Cannabis a 13 anni e cocaina a 25: nell'Agrigentino raddoppiati i consumatori di droga I carabinieri. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Bloccata una cessione di cocaina: un arresto e tre denunce

