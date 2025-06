Bivacchi al parco mangiano e bevono poi lasciano tutto sporco

Picnic e sporcizia: un connubio che non dovrebbe esistere! Ad Ancona, nel parco Conti, il 2 Giugno si è trasformato in una giornata di festa rovinata da rifiuti abbandonati. Questo comportamento mette in luce un trend preoccupante: la mancanza di rispetto per gli spazi pubblici. Siamo pronti a difendere i nostri parchi? È il momento di riscoprire la bellezza della natura, ma con responsabilità!

ANCONA - Pic nic al parco Conti, nel quartiere delle Palombare, poi lasciano tutto sporco. Non sarebbe nemmeno la prima volta stando ad una residente che ha fotografato la situazione come si presentava ieri mattina. Lunedì, giornata di festa perché ricorreva la celebrazione del 2 Giugno, festa. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Bivacchi al parco, mangiano e bevono poi lasciano tutto sporco

