Bisseck Inter confermata la distrazione ai flessori | i tempi di recupero e cosa filtra verso il Mondiale per Club

Brutte notizie per l'Inter: Bisseck ha subito una distrazione ai flessori, con incertezze sui tempi di recupero. La squadra nerazzurra, già scossa dalla partenza di Inzaghi verso la nuova avventura in Arabia Saudita, si trova ora ad affrontare il Mondiale per Club senza uno dei suoi elementi chiave. Come reagirà la rosa a queste assenze? Lungi dall'essere solo una questione di infortuni, è un test cruciale per la resilienza del team.

Bisseck Inter, distrazione ai flessori per lui, ecco i tempi di recupero e cosa filtra sul rientro del giocatore verso il Mondiale per Club, le ultime . Non arrivano buone notizie per l’ Inter in vista del Mondiale per club. Dopo l’addio di Simone Inzaghi (nel suo caso causa l’imminente trasferimento in Arabia Saudita) un’altra figura (questa volta per infortunio) potrebbe dire addio alla competizione ancora prima del suo inizio. Di chi parliamo? Semplice, di Yann Aurel Bisseck. Lo stesso mister Inzaghi aveva inserito il difensore tedesco nel secondo tempo della finale di Champions persa contro il Psg, peccato che poco dopo il suo ingresso è stato costretto al cambio per infortunio muscolare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck Inter, confermata la distrazione ai flessori: i tempi di recupero e cosa filtra verso il Mondiale per Club

Guarro - #Inter, #Bisseck ha rimediato in finale una distrazione ai flessori. I tempi di recupero gli impediranno di essere a disposizione per la prima parte del Mondiale per Club. Tweet live su X

