Biologico in crescita la cooperativa agricola cesenate annuncia la collaborazione con l' attore Giovanni Storti

Il biologico è in forte crescita, e la Cooperativa Agricola Cesenate Almaverde Bio si distingue ancora di più annunciando una partnership speciale con Giovanni Storti. Icona del teatro e sostenitore dei valori della sostenibilità, Storti unisce le forze con la cooperativa per diffondere un messaggio di alimentazione consapevole e rispetto per la natura. Un connubio che promette di portare innovazione, autenticità e sensibilità nel mondo del biologico, invitandoci a riscoprire il piacere di un consumo etico e responsabile.