Biogem ricerca sulle tossine da funghi del pomodoro

Scopri come la biogem sta rivoluzionando la sicurezza alimentare con il suo studio innovativo sulle tossine da funghi nel pomodoro. Grazie a un metodo di analisi avanzato, sarà possibile individuare e quantificare le contaminazioni, garantendo prodotti più sicuri per i consumatori. Il dottor Giuseppe Raucci, responsabile del Laboratorio di Bioanalitica, presenterà questa importante ricerca, aprendo nuove strade per l'intera filiera produttiva. Un passo avanti nella tutela della qualità dei nostri alimenti.

Lo studio concerne, in particolare, lo sviluppo di un metodo di analisi quantitativa di tossine da funghi del genere Alternaria, da applicare alla filiera produttiva del pomodoro, e sarà presentato dal dottore Giuseppe Raucci, responsabile del Laboratorio di Bioanalitica del centro irpino.

