Bimbo muore annegato nel lago la famiglia colpevole per omessa vigilanza | dovrà restituire parte del risarcimento

Una tragedia che riporta alla luce il tema della sicurezza nei luoghi di svago, un argomento sempre più attuale. La drammatica morte di Emanuele Costa, un bimbo di 12 anni, mette in evidenza la responsabilità condivisa tra famiglie e aziende. L’omessa vigilanza può avere conseguenze devastanti. Questo caso ci invita a riflettere sull'importanza di una sorveglianza costante nei contesti acquatici, per garantire la sicurezza di tutti.

Emanuele Costa aveva 12 anni e non sapeva nuotare quando annegò nel lago di Santa Croce a Belluno, nel luglio 2003. L'Enel stava svolgendo dei lavori per i quali da giorni prelevava l'acqua, e così il lago era diventato in più punti una pozza di fango nella quale Emanuele finì, senza trovare. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Bimbo muore annegato nel lago, la famiglia colpevole per "omessa vigilanza": dovrà restituire parte del risarcimento

