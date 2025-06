Bimbi intossicati in piscina indagato il titolare del centro sportivo alla Borghesiana

Un pomeriggio di svago si è trasformato in un incubo per alcuni bambini della Borghesiana, colpiti da intossicazione da cloro mentre si divertivano in piscina. La situazione, però, sembra migliorare: i piccoli pazienti del Policlinico Umberto I stanno ricevendo le cure necessarie. Nel frattempo, le autorità avviano indagini sul titolare del centro sportivo. Scopriamo insieme cosa è accaduto e quali saranno le conseguenze di questo tragico episodio.

(Adnkronos) – Migliorano le condizioni dei bambini arrivati al Pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma il 2 giugno, per un'intossicazione da cloro mentre facevano il bagno in una piscina della Borghesiana, come riferisce il bollettino dell'ospedale romano. Una bambina sarà dimessa oggi e un'altra domani, mentre resta in Terapia intensiva e in prognosi .

