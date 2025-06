Bimbi intossicati in piscina indagato il gestore della struttura

Un drammatico episodio scuote la tranquillità della Borghesiana, dove cinque bambini sono stati ricoverati dopo un bagno in piscina. L'indagine sul gestore della struttura riporta alla luce il tema cruciale della sicurezza nei luoghi di svago, un argomento sempre più attuale in un'epoca in cui la prevenzione deve essere la priorità. La comunità si interroga: quanto è sicura la nostra estate?

AGI - E' indagato dai pm di Roma il gestore della piscina di un impianto nella zona della Borghesiana, alla periferia di Roma, dopo che, nel pomeriggio di domenica, cinque bimbi sono finiti in ospedale dopo aver fatto un bagno. Il fascicolo e' stato aperto con l'ipotesi di lesioni. Gli accertamenti sono delegati alla polizia Cinque bimbi sono finiti in ospedale nel pomeriggio di domenica dopo un bagno in una piscina di un impianto nella zona della Borghesiana, alla periferia di Roma. I cinque - 4 di loro sono fratelli - sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale. Uno di loro, un bambino di 9 anni è stato ricoverato in terapia intensiva. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Bimbi intossicati in piscina, indagato il gestore della struttura

