Bimba sequestrata e nascosta in Spagna per 11 anni arrestata la madre

Un caso choc arriva dalla Spagna: una bimba scomparsa per undici anni è stata ritrovata, ma la sua storia solleva interrogativi inquietanti sul tema dei diritti dei minori e della famiglia. La madre, arrestata, ha apparentemente tentato di proteggere la figlia da un sistema di cui si era persa fiducia. Questa vicenda ci invita a riflettere su come l’amore possa spingersi oltre i confini della legalità. Cosa siamo disposti a tollerare per difendere i nostri cari?

La piccola, secondo quanto ricostruito nelle indagini della Procura di Milano, sarebbe stata fatta sparire quando aveva tre anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bimba sequestrata e nascosta in Spagna per 11 anni, arrestata la madre

Segui queste discussioni su X

A Roma 5 bambini intossicati dal cloro in piscina,uno è grave: procura apre un'inchiesta per lesioni. Il bambino non sarebbe in pericolo di vita ma rischierebbe gravi danni neurologici,non reversibili, causati dall'esposizione prolungata al cloro. Sequestrata la p Tweet live su X

La bici è stata sequestrata e gli inquirenti stanno vagliando la posizione del padre. Sono state ascoltate le persone che erano sul luogo dell'incidente e che hanno soccorso il bambino. Tweet live su X