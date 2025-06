Bimba rapita e nascosta in Spagna per 11 anni | arrestata la madre

Una giovane donna di 14 anni, vittima di un rapimento che ha sconvolto due paesi. Dopo oltre un decennio di mistero e dolore, la verità è venuta a galla: la madre, responsabile di aver nascosto la figlia in Spagna per 11 anni, è stata finalmente arrestata. Un caso che ci ricorda quanto il dolore di un abbandono possa lasciare ferite profonde e ancora irrisolte.

Una vicenda allucinate che sembrava dimenticata è improvvisamente tornata alla luce nella maniera più clamorosa di tutte e ora sono scattate le manette Era il lontano 2014 quando questa brutta e assurda storia è cominciata. La bambina aveva solamente tre anni quando la madre la rapì a Milano per portarla in Spagna. Oggi quella bambina è ormai una adolescente di 14 anni e sua madre, assieme al compagno e altre due persone, sono stati arrestati per sequestro di persona. – Cityrumors.it Una storia agghiacciante che ha origine a cavalo tra il 2013 e il 2014 quando il Tribunale di Milano aveva disposto l'affidamento di una minorenne al Comune di Milano.