Bimba nascosta al vero padre | arrestata a Valencia la madre fuggita da Milano 11 anni fa

Una storia di separazione e segreti, che riporta alla luce il dramma dei genitori in conflitto. La madre, fuggita da Milano 11 anni fa, è stata arrestata a Valencia per aver sottratto la figlia al padre. Questo caso riaccende il dibattito su come le leggi possano proteggere i diritti dei minori e dei genitori. È tempo di riflettere: quanto può influenzare una figura genitoriale nell’identità di un bambino?

Milano, 4 giugno 2025 – Per anni ha tenuto con sé la figlia in Spagna, impedendo al padre di vederla, tenendola all'oscuro della sua identità e non rispettando i provvedimenti del Tribunale che avevano disposto prima l' affidamento congiunto a entrambi i genitori e poi l'affidamento della minore al Comune di Milano con collocamento a casa della madre. A undici anni di distanza, gli agenti dell'Unità tutela donne e minori della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, hanno arrestato a Valencia la madre della bambina, 39 anni, e il suo compagno di 49. Ai domiciliari la nonna materna e il compagno di lei, 65 e 80 anni, bloccati in un condominio a due passi dalla Centrale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bimba “nascosta” al vero padre: arrestata a Valencia la madre fuggita da Milano 11 anni fa

