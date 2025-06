Bill Gates dona il 99% del suo patrimonio | Tutto per l' Africa

In un gesto che scuote il mondo, Bill Gates annuncia di destinare il 99% del suo patrimonio, circa 200 miliardi di dollari, all’Africa. Un progetto ambizioso che mira a trasformare salute, istruzione e condizioni di vita nel continente entro il 2045. Questa decisione rivoluzionaria segna una nuova era di impegno filantropico, dimostrando che il vero potere risiede nel cambiare vite. La sua eredità si trasforma in un potente motore di speranza e progresso.

Bill Gates ha annunciato il progetto più ambizioso della sua vita: destinare quasi tutto il suo patrimonio, circa 200 miliardi di dollari, allo sviluppo del continente africano. L’investimento sarà distribuito in vent’anni, fino al 2045, quando chiuderà la Bill & Melinda Gates Foundation. L’obiettivo: migliorare salute, istruzione e condizioni di vita nei Paesi più fragili. Solo l’1% del suo impero andrà ai figli, "perché trovino la loro strada". Gates si conferma il più grande filantropo della storia, e attacca Elon Musk per aver ostacolato i fondi ai programmi umanitari: "Non è da leader lasciare morire i più poveri". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bill Gates dona il 99% del suo patrimonio: "Tutto per l'Africa"

